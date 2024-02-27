В Бурятии дома будут обследовать перед капремонтом



На сессии Народного Хурала, которая состоялась 27 февраля, подкорректировали республиканский закон о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах. Речь идёт об МДК, которые вводят в эксплуатацию поэтапно.



Сначала часть жилого здания (спустя полгода после сдачи) включат в соответствующую программу, а через месяц собственники начнут делать ежемесячные взносы. При этом в Бурятии установили взаимосвязь между сроками выполнения работ и фактическим техническим состоянием каждого такого МКД. Перед ремонтом его должны обследовать. А принимать соответствующие решения будут на общих собраниях собственников.



Нововведения вступят в силу с 1 сентября. При этом обследование жильцам придётся проводить за свой счёт.







Программа капремонта заработала в Бурятии десять лет назад, а уже в 2015-ом к ответственности принялись привлекать первых должников. С июля 2023-го ежемесячную плату стали начислять жильцам новостроек, которые ввели в эксплуатацию после 2014-го – именно тогда в республике и утвердили эту программу.



Люди, купившие квартиры в новых домах, начинают делать взносы через полгода после того, как МКД сдадут в эксплуатацию. Прежде льготный период для хозяев такого жилья составлял пять лет, пока объект был у застройщика на гарантии.



Кстати, платить за капремонт обязаны не только владельцы квартир, но и так называемых машино-мест на подземных стоянках – согласно статье 158 Жилищного кодекса РФ. Дело в том, что с января 2017-го места на парковках обрели статус самостоятельного объекта недвижимости – они продаются и покупаются так же, как и жилые помещения.