В районе Бурятии из-за больных коров пришлось объявить карантин



Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция может передаваться через различные загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности, или через водоёмы со стоячей водой. Лептоспироз не является особо опасным заболеванием, но он встречается и у животных, и у человека.



Ещё в середине ноября в Джидинском районе остановили фуру, в которой из Закамны везли 31 голову крупного рогатого скота, причём без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Более того, владелец животных не выдержал их на карантине для исключения заразных заболеваний, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.О том, что в район направляется большегруз с бурёнками, сообщил закаменец. Он уточнил, что это уже не первый подобный случай. Машину отправили назад. А в ходе карантинных мероприятий у сельхозживотных обнаружили лептоспироз.Их пролечили антибиотиками и привили. После получения двух отрицательных результатов карантин сняли. Нарушителю Россельхознадзор выдал предостережение о необходимости соблюдения ветеринарного законодательства. В ветуправлении отметили: если бы житель Закамны не проявил бдительность, заражённый скот распространил бы болезнь дальше.