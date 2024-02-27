С карты Бурятии стёрли ещё один посёлок





Следом за посёлками Святой Нос и Ушканьи острова в Баргузинском районе и Давша – в Северо-Байкальском с карты Бурятии исчез ещё один. Это Загустай в Селенгинском.



Вопрос об его упразднении и объединении с Гусиноозёрском рассмотрели на очередной сессии Народного Хурала 27 февраля. В качестве докладчика выступил председатель райсовета депутатов Александр Балдаков.



Он отметил: муниципальное образование «Город Гусиноозёрск» состоит из самостоятельных территориальных единиц – Загустая, посёлка Заозёрный и, собственно, Гусиноозёрска. Согласно части 1 статьи 12 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии», объединить населённые пункты можно, если они, по сути, уже слились друг с другом, а их инфраструктура стала единой.



За счёт местного бюджета в посёлке ремонтируют и обслуживают скважины, собираются строить дорогу и запустить маршрутный автобус. Кроме того, в октябре 2019-го там состоялись публичные слушания, и местные жители ещё тогда одобрили объединение Загустая с райцентром.



Сейчас в населённом пункте насчитывается 89 человек. Помимо одноимённой станции с прикомандированными сотрудниками, открывшейся в 1940 году, других предприятий на территории нет. Коммунальное хозяйство, социально-культурные учреждения и торговые объекты тоже отсутствуют.



Правительство ранее уже дало добро на упразднение. Депутаты его поддержали большинством голосов. Вопросов ни у кого не возникло.



Теперь Загустай утратит свой статус и его исключат из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов РБ. Это не повлечёт кадровые изменения в администрации Гусиноозёрска и её структурных подразделениях и, следовательно, дополнительные расходы.