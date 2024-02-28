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В Улан-Удэ разыграют хоккейный кубок

В Улан-Удэ разыграют хоккейный кубок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За трофей поборются команды трёх регионов

С 29 февраля по 2 марта в Улан-Удэ пройдёт ежегодный традиционный турнир по хоккею с шайбой «Кубок IceМетр» среди детских команд. В соревнованиях примут участие команды 2015-2016 годов рождения из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии.

Турнир состоится на ледовой арене «IceМетр». Вход на мероприятие свободный.

Расписание

29 февраля
С 10:40 до 11:40 - ХК «IceБарс» - ХК «Чароит 2»
С 12:00 до 13:00 - ХК «Сибирские тигры 1» - ХК «Чароит 1»
С 13.20 до 14:20 - ХК «IceБарс» - ХК «Сибирские тигры 2»
С 14:40 до 15:40 - ХК «Сибирские тигры 1» - ХК «Чароит 2»

1 марта
С 10:40 до 11:40 - ХК «IceБарс» - ХК «Чароит 1»
С 12:00 до 13:00 - ХК «Сибирские тигры 1» - ХК «Сибирские тигры 2»
С 13.20 до 14:20 - ХК «Чароит 1» - ХК «Чароит 2»

2 марта
С 11:30 до 12:30 - ХК «Сибирские тигры 2» - ХК «Чароит 2»
С 12:50 до 13:50 - ХК «IceБарс» - ХК «Сибирские тигры 1»
С 14:10 до 15:10 - ХК «Сибирские тигры 2» - ХК «Чароит 1»
С 15:10 до 15:50 - Торжественное закрытие

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спорт хоккей Улан-Удэ кубок

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