Деньги им переведут раньше обычного
В Бурятии подкорректировали график перечисления единого пособия через банки. Обычно выплаты за истёкший месяц приходят 3-го числа следующего. Однако на этот раз жителям республики их переведут в пятницу, 1 марта, поскольку третье выпадает на выходной. Об этом сообщает «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на отделение социального фонда России по РБ.
Речь не только о едином пособии, но и о двух других – по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей и на детей солдат-срочников. Тем же, кто получает выплаты через почту, деньги за февраль доставят по утверждённому графику.
Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
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