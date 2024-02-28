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В Чите шаманы поклонятся покровительнице города

В Чите шаманы поклонятся покровительнице города
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Обряд пройдёт в эту субботу

2 марта в Чите состоится молебен поклонения Халюхан хатан эжи – хозяйки Айралжан (Титовской сопки), покровительницы города и долины Ингоды. Обряд проведут на территории строящегося шаманского центра местной религиозной организации «Хун Шубуун» в 11:00.

- В начале XVII века, когда Халюхан исполнилось 45 лет, наступил великий мор, который унёс сотни жизней. По преданию, жители Читинского острога попросили Халюхан прекратить эпидемию. Халюхан пришла на гору, камлала здесь три дня и три ночи. Спустила великих божеств – 44 Восточных тэнгриев. Она остановила мор, но взамен отдала свою жизнь. После обряда Халюхан умерла. Её тело предали огню у подножия горы. С того времени Халюхан стала хозяйкой Титовской сопки - Айралжан Хатан Эжи, покровительницей и защитницей этих мест. А люди, живущие в долине реки Ингода, приезжают на это место и молятся о благополучии, счастье, богатстве, процветании рода. Во время молебна шаманы будут камлать, обращаясь непосредственно самой Халюхан хатан эжи, - сообщает религиозный центр шаманов «Тэнгэри».

На обряд верующие могут принести для подношения молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло, один синий хадак, а также списки близких.

Возрастное ограничение: 18+.
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