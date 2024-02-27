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На юге Байкала учёные берут пробы снега для оценки загрязнения атмосферы

На юге Байкала учёные берут пробы снега для оценки загрязнения атмосферы
Общество,  Фото:ЛИН СО РАН
В Южном Прибайкалье прошла экспедиция по отбору проб снежного покрова

С 14 по 17 февраля состоялась экспедиция по отбору проб снежного покрова в Южном Прибайкалье. Работы проводились в рамках госзадания «Исследование роли атмосферных выпадений на водные и наземные экосистемы бассейна озера Байкал, идентификация источников загрязнения атмосферы». Пробы снега отбирались в Иркутской области: по долине реки Ангара от Иркутска до Листвянки, в верховьях и устьевых участках малых притоков озера, протекающих по посёлку Листвянка, в лесном массиве посёлка Большие Коты.

Как сообщает лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук, впервые был проведён детальный отбор снега в акватории Южного Байкала на пяти разрезах от западного берега к восточному и вдоль западного и восточного побережья. На всём пути следования автомашины по льду озера отбор проб сопровождался измерением толщины льда. Для этого использовался российский электронный измеритель толщины льда.

Отобранные пробы снега (60 штук) будут проанализированы на большой спектр загрязняющих примесей органического и неорганического происхождения с целью оценки вклада природных и антропогенных источников в загрязнении атмосферы Южного Байкала в зимний период 2023-2024 годов.
Байкал наука загрязнение Иркутская область

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