27 февраля

26 февраля

Популярное

В Бурятии провели первенство по биатлону

В Бурятии провели первенство по биатлону
Общество,  Фото:администрация Железнодорожного района
Также участвовали спортсмены из Забайкалья и Иркутской области

С 23 по 25 февраля в Улан-Удэ состоялось первенство Бурятии по биатлону. Межрегиональные соревнования провели на лыжной базе «Снежинка». В турнире приняли участие спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области, Улан-Удэ и Селенгинска.

Как сообщает администрация Железнодорожного района, результативно выступили спортсмены спортивной школы №4 Улан-Удэ.

Победителями и призёрами соревнований по категориям стали:

Юноши 2005-2006 гг.р. Спринт
1 место - Андрей Чернега (СШ №4 г. Улан-Удэ),
2 место - Захар Жданов (Иркутск),
3 место - Сергей Шкедов (Забайкальский край).

Юноши 2007-2008 гг.р. Спринт
1 место - Даниил Р. (Забайкальский край),
2 место - Тимофей П. (Селенгинск).

Юноши 2009-2010 гг.р. Спринт
1 место - Дмитрий П. (СШ №4 г. Улан-Удэ),
2 место - Никита К. (СШ №4 г. Улан-Удэ),
3 место - Андрей Ч. (Забайкальский край).

Девушки 2005-2006 гг.р. Спринт
1 место - Софья Жданова (Иркутск).

Девушки 2007-2008 гг.р. Спринт
1 место - Анастасия Ф. (СШ №4 г. Улан-Удэ).

Девушки 2009-2010 гг.р. Спринт
1 место - Анастасия Д. (Забайкальский край),
2 место - Полина К. (СШ №4 г. Улан-Удэ),
3 место - Дарья И. (Забайкальский край),

Индивидуальная гонка

Юноши 2005-2006 гг.р.
1 место - Захар Жданов (Иркутск),
2 место - Андрей Чернега (СШ №4 г. Улан-Удэ),
3 место - Сергей Шкедов (Забайкальский край).

Юноши 2007-2008 гг.р.
1 место - Даниил Р. (Забайкальский край),
2 место - Степан К. (Забайкальский край),
3 место - Даниил П. (СШ №4 г. Улан-Удэ).

Юноши 2009-2010 гг.р.
1 место - Дмитрий П. (СШ №4 г. Улан-Удэ),
2 место - Андрей Ч. (Забайкальский край),
3 место - Никита К. (СШ №4 г. Улан-Удэ).

Девушки 2005-2006 гг.р.
1 место - Софья Жданова (Иркутск).

Девушки 2007-2008 гг.р.
1 место - Анастасия Ф. (СШ №4 г. Улан-Удэ).

Девушки 2009-2010 гг.р.
1 место - Полина К. (СШ №4 г. Улан-Удэ),
2 место - Анастасия Д. (Забайкальский край),
3 место - Анна М. (СШ №4 г. Улан-Удэ).
Бурятия спорт первенство Бурятии биатлон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии супруги отметили «золотую свадьбу»
В районе Бурятии супруги отметили «золотую свадьбу»
Общество, 27.02.2024
В Кабанском районе с «золотым» юбилеем поздравили супругов Алексеевых
В Бурятии провели первенство по биатлону
В Бурятии провели первенство по биатлону
Общество, 27.02.2024
Также участвовали спортсмены из Забайкалья и Иркутской области
На юге Байкала учёные берут пробы снега для оценки загрязнения атмосферы
На юге Байкала учёные берут пробы снега для оценки загрязнения атмосферы
Общество, 27.02.2024
В Южном Прибайкалье прошла экспедиция по отбору проб снежного покрова
В Монголии собрали миллиард тугриков для помощи аратам
В Монголии собрали миллиард тугриков для помощи аратам
Общество, 27.02.2024
По новым оценкам в стране погибло почти 3 млн голов скота
В Иркутске отпраздновали Сагаалган
В Иркутске отпраздновали Сагаалган
Общество, 27.02.2024
В рамках празднества прошли соревнования, концерт и конкурсы
В Улан-Удэ к теплу подключат 31 новый объект
В Улан-Удэ к теплу подключат 31 новый объект
Общество, 27.02.2024
Среди них 16 новых жилых зданий
Панкратионист Бурятии выиграл пояс чемпиона в Москве
Панкратионист Бурятии выиграл пояс чемпиона в Москве
Общество, 27.02.2024
Спортсмен выступал в возрастной категории 13-14 лет
В Бурятии соревновались в охотничьем биатлоне
В Бурятии соревновались в охотничьем биатлоне
Общество, 27.02.2024
На турнире отличились стрелки из Иволгинского района
Школьников Бурятии учат по новому учебнику истории республики
Школьников Бурятии учат по новому учебнику истории республики
Общество, 27.02.2024
Новое учебно-методическое пособие появилось в школах региона
В Забайкалье создадут ООПТ на месте буддийского паломничества
В Забайкалье создадут ООПТ на месте буддийского паломничества
Общество, 27.02.2024
Памятник природы регионального значения «Норбо Банзад» появится в Хилокском районе
Спортсмен Бурятии стал призёром турнира по якутской борьбе
Спортсмен Бурятии стал призёром турнира по якутской борьбе
Общество, 27.02.2024
Соревнования проходили в Верхневилюйске
В Бурятии выбрали «Баатара» и «Дангину 2024»
В Бурятии выбрали «Баатара» и «Дангину 2024»
Общество, 27.02.2024
В столице республики назвали победителей конкурса красоты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^