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Спортсмен Бурятии стал призёром турнира по якутской борьбе

Спортсмен Бурятии стал призёром турнира по якутской борьбе
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
Соревнования проходили в Верхневилюйске

С 24 по 25 февраля в Якутии прошёл 43-й республиканский турнир высшей категории «А» по борьбе хапсагай. Соревнования были посвящены памяти первого абсолютного чемпиона ЯАССР Василия Степанова – «Буучугурас». Турнир был приурочен к 115-летней годовщине со дня рождения спортсмена.

В соревнованиях принимала участие команда Бурятии. Балдан Цыжипов стал серебряным призёром турнира в весовой категории свыше 95 кг. В финале спортсмен уступил якутскому тяжеловесу, победителю абсолютного первенства Никите Хабарову.

На турнире в Якутии комплекты медалей были разыграны в трёх возрастных группах: у юношй, мужчин и ветеранов. Среди них был разыгран призовой фонд в размере 2 миллионов рублей. 
Бурятия спорт национальная борьба

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