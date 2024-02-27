В Агинском округе прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе

Общество, Фото: пресс-служба администрации АБО

Медалистами стали восемь борцов Бурятии



Всероссийский турнир – 61-й открытый чемпионат Агинского Бурятского округа по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино – стартовал в Забайкалье в День защитника Отечества и завершился в воскресенье 25 февраля. За призы и звание сильнейшего спортсмена боролись 140 спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Монголии и Тувы.



Участники турнира почтили память героев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, минутой молчания. Председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов, президент федерации спортивной борьбы Республики Бурятия и президент Всебурятской ассоциации развития культуры Чимит Бальжинимаев вручил медаль «За заслуги перед бурятским народом» тренеру-преподавателю спортивной школы олимпийского резерва №3, заслуженному тренеру России, заслуженному работнику физической культуры Российской Федерации Бато Базарову.



В результате упорных соревнований на коврах спортивного комплекса «Бургэд» победу в общекомандном зачёте завоевали борцы из села Цаган-Ола. На втором месте команда села Амитхаша, и третье место завоевала команда села Ага-Хангил.



- Отметим, что в последний раз команда Цаган-Оля поднималась на высшую ступень пьедестала 21 год назад, а за всю историю турнира Цаган-Оль становится победителем 10 раз, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Традиционно, в рамках турнира прошло абсолютное первенство по бурятской борьбе «Барилдаан». Новым чемпионом стал спортсмен из Монголии Ганхуяг Шинезориг.



Список победителей и призёров всероссийского турнира:



Весовая категория 57 кг

Первое место – Батомункуев Димчик, Ага-Хангил

Второе место – Доржиев Буянто, Амитхаша

Третье место – Самбуев Будажап, Ага-Хангил

Третье место – Эрдынеев Пурбо, Бурятия



Весовая категория 61 кг

Первое место – Бальжинимаев Алдар, Бурятия

Второе место – Чамзын Амир, Тыва

Третье место – Борогшонов Эрдэм, Цаган-Оль

Третье место - Николаев Виктор, Иркутск



Весовая категория 65 кг

Первое место – Дамдинов Жаргал, Гунэй

Второе место – Дугаржапов Жаргал, Токчин

Третье место – Ермолаев Константин, Бурятия

Третье место – Мункуев Алдар, Бурятия



Весовая категория 70 кг

Первое место – Баясхолонов Булат, Бурятия

Второе место – Жигзымаев Саян, Цагано-Ола

Третье место – Батоев Булат, Челутай

Третье место – Тюлюш Эзир, Тыва



Весовая категория 74 кг

Первое место – Казырык Сайын, Тыва

Второе место – Упхоев Игорь, Бурятия

Третье место – Батомункуев Норбо, Угдан

Третье место – Содномов Балдан, Цаган-Ола



Весовая категория 79 кг

Первое место – Ешинимаев Тамир, Амитхаша

Второе место – Бодиев Тумэн, Бурятия

Третье место – Лхамажапов Белигто, Амитхаша

Третье место – Жамсаранов Сансаран, Хара-Шибирь



Весовая категория 86 кг

Первое место – Будажапов Арсалан, Цокто-Хангил

Второе место – Судаков Максим, Дульдурга

Третье место – Рабданов Александр, Гунэй

Третье место – Жапов Аюша, Зугалай



Весовая категория 92 кг

Первое место – Дашинимаев Булат, Бурятия

Второе место – Жамбалов Эрдэм, Ага-Хангил

Третье место – Рыгзынов Арсалан, Цаган-Ола

Третье место – Бадмаев Сергей, Токчин



Весовая категория 97 кг

Первое место – Юршин Руслан, Иркутск

Второе место – Дондоков Алдар, Челутай

Третье место – Ганхуяг Шинезориг, Монголия

Третье место – Цыдыпов Жамбал, Цокто-Хангил



Весовая категория 125 кг

Первое место – Жибалов Илья, Бурятия

Второе место – Кортиев Шота, Иркутск

Третье место – Осоров Буянто, Зугалай

Третье место – Балжимаев Чингис, Судунтуй



