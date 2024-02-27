По новым оценкам в стране погибло почти 3 млн голов скота
В Монголии продолжается кампания по оказанию помощи скотоводам. На сегодняшний день ведутся работы по доставке сена 2 829 семьям животноводов и кормов 36 108 хозяйствам. Об этом заявил секретарь государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Т. Баярхуу на ежедневной пресс-конференции по информированию о текущей ситуации в аймаках, которые страдают от «железного» и «белого» дзуда.
По его словам, доставка в 111 сомонов 14 аймаков Монголии осуществляется государственной компанией. Каждому из сомонов распределено 150-175 тонн кормов. Кроме того, на сегодняшний день в общей сложности шесть аймаков подписали контракты с сельскохозяйственной госкорпорацией на закупку 3500 тонн кормов.
Также он рассказал, что в рамках продолжающейся кампании по оказанию помощи скотоводам на счёт государственной комиссии уже поступил один миллиард тугриков, а также товары и материалы на сумму 562 миллионов тугриков. Кроме того, в рамках помощи гуманитарных организаций и дипломатических представительств в Монголии 17 международных организаций доставляют корма и медицинские наборы 174 930 семьям скотоводов в семи аймаках. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Напомним, что в Монголии от дзуда (бескормицы) погибло 2,9 млн голов скота. Об этом в субботу заявил заместитель начальника главного управлений по чрезвычайным ситуациям Ууганбаяр Батмунх. Он также сообщил, что 80,6% территории Монголии поражено дзудом, из них «железным» (ледяным) дзудом — 21,8%, «белым» (снежным)— 25,9%.
В Монголии собрали миллиард тугриков для помощи аратам
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