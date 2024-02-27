27 февраля

26 февраля

Популярное

В Монголии собрали миллиард тугриков для помощи аратам

В Монголии собрали миллиард тугриков для помощи аратам
Общество,  Фото:pixabay.com
По новым оценкам в стране погибло почти 3 млн голов скота

В Монголии продолжается кампания по оказанию помощи скотоводам. На сегодняшний день ведутся работы по доставке сена 2 829 семьям животноводов и кормов 36 108 хозяйствам. Об этом заявил секретарь государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Т. Баярхуу на ежедневной пресс-конференции по информированию о текущей ситуации в аймаках, которые страдают от «железного» и «белого» дзуда.

По его словам, доставка в 111 сомонов 14 аймаков Монголии осуществляется государственной компанией. Каждому из сомонов распределено 150-175 тонн кормов. Кроме того, на сегодняшний день в общей сложности шесть аймаков подписали контракты с сельскохозяйственной госкорпорацией на закупку 3500 тонн кормов.

Также он рассказал, что в рамках продолжающейся кампании по оказанию помощи скотоводам на счёт государственной комиссии уже поступил один миллиард тугриков, а также товары и материалы на сумму 562 миллионов тугриков. Кроме того, в рамках помощи гуманитарных организаций и дипломатических представительств в Монголии 17 международных организаций доставляют корма и медицинские наборы 174 930 семьям скотоводов в семи аймаках. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, что в Монголии от дзуда (бескормицы) погибло 2,9 млн голов скота. Об этом в субботу заявил заместитель начальника главного управлений по чрезвычайным ситуациям Ууганбаяр Батмунх. Он также сообщил, что 80,6% территории Монголии поражено дзудом, из них «железным» (ледяным) дзудом — 21,8%, «белым» (снежным)— 25,9%.

Монголия дзуд сельское хозяйство скотоводство благотворительность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии провели первенство по биатлону
В Бурятии провели первенство по биатлону
Общество, 27.02.2024
Также участвовали спортсмены из Забайкалья и Иркутской области
На юге Байкала учёные берут пробы снега для оценки загрязнения атмосферы
На юге Байкала учёные берут пробы снега для оценки загрязнения атмосферы
Общество, 27.02.2024
В Южном Прибайкалье прошла экспедиция по отбору проб снежного покрова
В Монголии собрали миллиард тугриков для помощи аратам
В Монголии собрали миллиард тугриков для помощи аратам
Общество, 27.02.2024
По новым оценкам в стране погибло почти 3 млн голов скота
В Иркутске отпраздновали Сагаалган
В Иркутске отпраздновали Сагаалган
Общество, 27.02.2024
В рамках празднества прошли соревнования, концерт и конкурсы
В Улан-Удэ к теплу подключат 31 новый объект
В Улан-Удэ к теплу подключат 31 новый объект
Общество, 27.02.2024
Среди них 16 новых жилых зданий
Панкратионист Бурятии выиграл пояс чемпиона в Москве
Панкратионист Бурятии выиграл пояс чемпиона в Москве
Общество, 27.02.2024
Спортсмен выступал в возрастной категории 13-14 лет
В Бурятии соревновались в охотничьем биатлоне
В Бурятии соревновались в охотничьем биатлоне
Общество, 27.02.2024
На турнире отличились стрелки из Иволгинского района
Школьников Бурятии учат по новому учебнику истории республики
Школьников Бурятии учат по новому учебнику истории республики
Общество, 27.02.2024
Новое учебно-методическое пособие появилось в школах региона
В Забайкалье создадут ООПТ на месте буддийского паломничества
В Забайкалье создадут ООПТ на месте буддийского паломничества
Общество, 27.02.2024
Памятник природы регионального значения «Норбо Банзад» появится в Хилокском районе
Спортсмен Бурятии стал призёром турнира по якутской борьбе
Спортсмен Бурятии стал призёром турнира по якутской борьбе
Общество, 27.02.2024
Соревнования проходили в Верхневилюйске
В Бурятии выбрали «Баатара» и «Дангину 2024»
В Бурятии выбрали «Баатара» и «Дангину 2024»
Общество, 27.02.2024
В столице республики назвали победителей конкурса красоты
Евгений Жербаев рассказал, когда вернётся на борцовский ковёр
Евгений Жербаев рассказал, когда вернётся на борцовский ковёр
Общество, 27.02.2024
Бурятский борец надеется восстановиться через несколько месяцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^