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Прокурор Бурятии проверил ход строительства школы в Хоринске

Прокурор Бурятии проверил ход строительства школы в Хоринске
Общество,  Фото:Прокуратура РБ
Также Михаил Филичев провёл личный приём граждан

Прокурор Бурятии Михаил Филичев проверил ход строительства Хоринской средней общеобразовательной школы № 1 имени Жанаева.

В проверке приняли участие начальник управления капитального строительства правительства республики, заместитель руководителя Республиканской службы государственного строительного и жилищного контроля, генеральный директор организации-подрядчика, глава администрации МО «Хоринский район».

- По результатам осмотра объекта руководитель регионального надзорного ведомства обратил внимание заказчика и исполнителя контрактных обязательств на необходимость завершения работ в предусмотренный договором срок, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Также прокурор провёл личный приём жителей района.

Сельчане обратились по вопросам отсутствия освещения в районном центре, ненадлежащего состояния фельдшерского пункта в одном из сел района, вывоза твёрдых коммунальных отходов.

Михаил Филичев поручил прокурору района принять меры к восстановлению и защите прав заявителей. По поступившим обращениям организованы проверки, ход их рассмотрения взят на контроль прокуратурой республики.

прокуратура школы приём граждан

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