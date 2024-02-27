Прокурор Бурятии проверил ход строительства школы в Хоринске













Прокурор Бурятии Михаил Филичев проверил ход строительства Хоринской средней общеобразовательной школы № 1 имени Жанаева.В проверке приняли участие начальник управления капитального строительства правительства республики, заместитель руководителя Республиканской службы государственного строительного и жилищного контроля, генеральный директор организации-подрядчика, глава администрации МО «Хоринский район».- По результатам осмотра объекта руководитель регионального надзорного ведомства обратил внимание заказчика и исполнителя контрактных обязательств на необходимость завершения работ в предусмотренный договором срок, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Также прокурор провёл личный приём жителей района.Сельчане обратились по вопросам отсутствия освещения в районном центре, ненадлежащего состояния фельдшерского пункта в одном из сел района, вывоза твёрдых коммунальных отходов.Михаил Филичев поручил прокурору района принять меры к восстановлению и защите прав заявителей. По поступившим обращениям организованы проверки, ход их рассмотрения взят на контроль прокуратурой республики.