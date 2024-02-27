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В районе Бурятии супруги отметили «золотую свадьбу»

В районе Бурятии супруги отметили «золотую свадьбу»
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
В Кабанском районе с «золотым» юбилеем поздравили супругов Алексеевых

22 февраля в Кабанском районе Бурятии была проведена торжественная церемония чествования золотых юбиляров – супругов Тимофея Григорьевича и Екатерины Николаевны Алексеевых. Мероприятие прошло в районном отделе управления ЗАГС в рамках открытия Года семьи.

В окружении родных и близких юбиляров вспомнили историю создания семьи Алексеевых, как ровно 50 лет назад, 22 февраля 1974 года, в Селенгинском поселковом совете Кабанского района состоялась их регистрация брака.

- Екатерина Николаевна, окончив школу, поступила в медицинское училище посёлка Селенгинск. Тем временем Тимофей Григорьевич уже окончил Селенгинский индустриальный техникум и отслужил в армии. Дорога судьбы распорядилась так, что познакомились они в 1973 году, полюбили друг друга и поняли, что их судьбы неразделимы, - рассказала начальник Кабанского районного отдела ЗАГС Светлана Бурдуковская. - За плечами супругов огромный жизненный опыт, трудовые достижения: Тимофей Григорьевич трудился машинистом котельного цеха ТЭЦ на Селенгинском ЦКК, Екатерина Николаевна – старшим инспектором отдела кадров в военизированной пожарной части МВД. За полвека вместе они обрели самое главное богатство –двоих детей и троих внуков.

В торжественной обстановке юбиляры поставили подписи в книге почётных юбиляров. Сотрудники ЗАГС вручили супружеской паре юбилейное свидетельство о 50-летии супружеской жизни. В адрес юбиляров прозвучало много тёплых сердечных поздравлений от родных и близких, было сказано много напутственных слов с пожеланиями долгих лет жизни, здоровья, уважения и добра. 
Бурятия семьи свадьба юбилей Кабанский район

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