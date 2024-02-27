В Бурятии соревновались в охотничьем биатлоне

На турнире отличились стрелки из Иволгинского района



24 февраля в Бурятии прошёл охотничий биатлон. Мероприятие состоялось на территории охотничьего хозяйства «Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов» в Тарбагатайском районе.



Соревнования проводились на дистанции 1,5 км со стрельбой по неподвижной мишени на дистанции 25 метров. Главным отличием от классического биатлона стало то, что участники проходили дистанцию на охотничьих лыжах без палок и стреляли из охотничьих ружей.



По итогам охотничьего биатлона среди команд лучшей стала «Команда 1» региональной общественной организации охотников и рыболовов Иволгинского района. На втором месте – «Команда 2» РОООиР Иволгинского района. На третьем – Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов.



В личном зачёте победителями и призёрами стали Андрей Овчинников, Сергей Девятков и Владимир Китаев.



- Будем планировать организацию охотничьего биатлона на республиканском уровне. Охотников у нас 40 тысяч человек, такие мероприятия необходимы для развития охотничьей отрасли, - заявила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.



Как сообщили в ведомстве, команда Бурприроднадзора заняла почётное четвёртое место. Отметим, что по специальному приглашению организаторов охотничьего биатлона в Центральном федеральном округе команда из Бурятии примет участие в этом мероприятии. В состав команды вошли государственные инспекторы Бурприроднадзора и производственный охотничий инспектор охотхозяйства «Бурятпромохота» Евгений Конопелько. Соревнования пройдут 2 марта в Ярославле.



Возрастное ограничение: 6+.

