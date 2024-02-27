Спортсмен выступал в возрастной категории 13-14 лет
Открытый кубок России по панкратиону «ЮБиэС» прошёл с 24 по 25 февраля в Москве. Участниками стали спортсмены, начиная от возрастной категории 8 лет и старше. За победу боролись 22 бойцовские команды со всей России.
Бурятию представляли 5 спортсменов – воспитанники клуба «Ирбис» города Кяхта. Данил М. стал победителем кубка в весовой категории до 44 кг в возрастной категории 13-14 лет.
Спортсмена тренируют Зоригто Василеев и Пурбо Аюшеев, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Панкратионист Бурятии выиграл пояс чемпиона в Москве
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