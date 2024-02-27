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Панкратионист Бурятии выиграл пояс чемпиона в Москве

Панкратионист Бурятии выиграл пояс чемпиона в Москве
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмен выступал в возрастной категории 13-14 лет

Открытый кубок России по панкратиону «ЮБиэС» прошёл с 24 по 25 февраля в Москве. Участниками стали спортсмены, начиная от возрастной категории 8 лет и старше. За победу боролись 22 бойцовские команды со всей России.

Бурятию представляли 5 спортсменов – воспитанники клуба «Ирбис» города Кяхта. Данил М. стал победителем кубка в весовой категории до 44 кг в возрастной категории 13-14 лет.

Спортсмена тренируют Зоригто Василеев и Пурбо Аюшеев, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия панкратион спорт кубок

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