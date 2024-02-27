Школьников Бурятии учат по новому учебнику истории республики

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Новое учебно-методическое пособие появилось в школах региона



26 февраля в школе №63 города Улан-Удэ прошёл открытый урок по истории Бурятии для учащихся 11-го класса с использованием нового учебно-методического пособия (12+). Урок проводил директор школы №63, учитель истории Батор Лудупов. Он рассказал об окончании Великой Отечественной войны и послевоенном периоде в республике.



- В 2023 году было выделено финансирование из бюджета Республики Бурятия на разработку и издание учебного методического пособия. Было издано 3000 экземпляров, которые были переданы во все муниципальные образования Республики Бурятия. На сегодняшний день, все школы республики получили пособия, и учителя истории начали работу по данному курсу» - отметила начальник отдела дошкольного и общего образования министерства образования РБ Елена Тулаева.



В рамках проекта в прошлом году на базе исторического факультета Бурятского государственного университета был создан авторский коллектив под руководством директора института истории и филологии, доктора исторических наук, доцента кафедры истории Бурятии Николая Байкалова.



- Была проведена очень большая работа: разработаны две части учебника и рабочая тетрадь. Кроме этого, мои аспиранты подготовили методические рекомендации, чтобы учителям были понятнее, доступнее методические идеи, которые можно реализовать в учебном процессе. История Бурятии – это региональный компонент, то, что касается каждого жителя нашей республики. Мы в своём учебнике, методических рекомендациях постарались дать новейшие методики и технологии, которые используются в истории, рассказали о том, как нужно подготовить пресс-конференцию, провести семинарское занятие и многое другое, - поделилась директор института непрерывного образования, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории института истории и филологии Бурятского госуниверситета Марина Цыренова.



Учебник по истории Бурятии состоит из двух частей: первая охватывает период с древнейших времён до 20 века, вторая – с 20 века до наших дней.



- Учебник содержит много полезной информации, есть глубокий анализ исторических событий, включает большое количество иллюстраций, и все факты подтверждаются историческими источниками. В учебнике представлены не только текст, но и фотографии лидеров республики, много информации о культуре: художниках и поэтах, а также о развитии экономики. Информация представлена в объёме, достаточном для изучения. В дополнение к учебнику идёт рабочая тетрадь с интересными заданиями и дополнительным материалом для самостоятельного изучения предмета, - отметил Батор Лудупов.



Работа в этом направлении продолжается. Так, в Бурятии ведётся работа по разработке учебно-методического комплекта «История родного края» для 5-7 классов. Данная работа должна завершиться до 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Возрастное ограничение: 12+.

