В посёлке Бурятии пытаются сдержать наледные воды

Жилым домам пока ничего не угрожает
На минувшей неделе в бичурском посёлке Потанино зафиксировали выход наледных вод. Чтобы сдержать их, там оборудовали 200-метровый водосдерживающий вал.
Для этого привлекли три КамАЗа, грейдер и фронтальный погрузчик. Угрозы подтопления жилых домов в населённом пункте нет. В Потанино ведётся мониторинг, сообщает «Бичура-инфо.24/7».
Жилым домам пока ничего не угрожает
Местные жители страдают от копоти и сажи из-за местной котельной
В деле разбиралась прокуратура
За бензином там выстраиваются километровые очереди
В парламенте заявили, что они должны быть всенародными
Убирать городок начнут сегодня
Он несколько часов неподвижно сидел на снегу
Жители отдалённого посёлка с нетерпением ждут его открытия
Люди заявили, что их приходится подолгу ждать на остановках
Первые из них пройдут сегодня в Селенгинском районе
Они смогут погашать долги по искам
Туристов просят быть осторожными
Состоятся соревнования по разбиванию хребтовой кости и другие мероприятия
Соревновались юноши и девушки 2010-2012 гг. р.
В республике до -18 градусов