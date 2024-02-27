«Вопиющее безобразие»: В Улан-Удэ люди живут в чёрном-чёрном посёлке



На сессии Народного Хурала 27 февраля председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец поведал о «вопиющем безобразии» в микрорайоне Загорск. Там всё покрыто сажей из-за местной котельной – даже снег. Кстати, продолжается это уже На сессии Народного Хурала 27 февраля председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец поведал о «вопиющем безобразии» в микрорайоне Загорск. Там всё покрыто сажей из-за местной котельной – даже снег. Кстати, продолжается это уже несколько лет





По словам депутата, к ситуации уже подключилась прокуратура. А в середине февраля Росприроднадзор после проверки вынес предписание теплоэнергетикам.



- У людей возник законный вопрос – что творится? Почему весь посёлок с нового года накрыло чёрным смогом? Земля чёрная, как наши с вами ноутбуки, – обратился Марковец к коллегам по депутатскому корпусу. – Рядом школа, стадион, построенный по нацпроекту за 30 миллионов рублей – тоже весь чёрный. Крыльцо учреждений, будто там разгружают уголь как на заводе. Такого безобразия не было никогда.



Парламентарий призвал правительство республики обратить на это внимание.



- Недопустимо, чтобы люди жили в таких условиях. Пишем, обращаемся, звоним – ноль эмоций! Власти сейчас принимают все усилия, чтобы это прекратилось. Вопрос нужно довести до конца и в этом году окончательно закрыть его, – отметил депутат.

