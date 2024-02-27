В Бурятии произвели перерасчёт работникам, попавшим под сокращение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В деле разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в администрации сельского поселения в Иволгинском районе Бурятии сокращены две ставки должностей, в связи с чем с работниками расторгнуты трудовые отношения.



- В нарушение требований законодательства окончательный расчёт с уволенными гражданами в последний рабочий день не выплачен. Также не был осуществлён расчёт денежной компенсации за неиспользованный отпуск. В связи с этим прокуратурой района главе администрации сельского поселения внесено представление, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



После прокурорского вмешательства работникам произведены все положенные выплаты.





