За бензином там выстраиваются километровые очереди
В рамках «часа заявлений» на очередной сессии Народного Хурала 27 февраля депутат от Северобайкальска Андрей Невьянцев поднял вопрос о «безобразнейшем состоянии» автозаправочных станций в городе. По словам народного избранника, к местной АЗС на днях выстроилась гигантская очередь из автомобилей. Она растянулась почти на километр.
- Люди не могли заправиться 95-м бензином (марка АИ-95 – прим.). Этот вопрос мы будем решать, – отметил Невьянцев. – Уверен, что прокуратура будет помогать. Есть вопросы и по состоянию АЗС.
Депутат заявил о «безобразнейшем» состоянии автозаправок на севере Бурятии
Общество, Фото:
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