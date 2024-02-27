Депутат заявил о «безобразнейшем» состоянии автозаправок на севере Бурятии

За бензином там выстраиваются километровые очереди



В рамках «часа заявлений» на очередной сессии Народного Хурала 27 февраля депутат от Северобайкальска Андрей Невьянцев поднял вопрос о «безобразнейшем состоянии» автозаправочных станций в городе. По словам народного избранника, к местной АЗС на днях выстроилась гигантская очередь из автомобилей. Она растянулась почти на километр.



- Люди не могли заправиться 95-м бензином (марка АИ-95 – прим.). Этот вопрос мы будем решать, – отметил Невьянцев. – Уверен, что прокуратура будет помогать. Есть вопросы и по состоянию АЗС.



