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В Бурятии выбрали «Баатара» и «Дангину 2024»

В Бурятии выбрали «Баатара» и «Дангину 2024»
Общество,  Фото:РЦНТ
В столице республики назвали победителей конкурса красоты

26 февраля в Улан-Удэ прошёл гала-концерт межрегионального конкурса красоты и талантов «Баатар. Дангина – 2024». В нём приняли участие 69 конкурсантов из муниципальных районов Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Улан-Удэ. В финал конкурса прошли 27 участников.

Ведущими вечера стали ведущий и солист Бурятского государственного театра песни и танца «Байкал» Жаргал Бадмаев и обладательница титула гран-при конкурса «Дангина Сурхарбана 2023» Сабина Доноева. В концерте приняли участие победители конкурсов прошлых лет.

Награды вручали не только победителям в номинациях, но и абсолютным победителям конкурса. Главные призы конкурса – короны ручной работы – доставались победителям в вечное пользование в трёх возрастных категориях. Изготовил их заслуженный деятель искусств Бурятской АССР, ювелир, чеканщик Александр Чинбат.

Победительницей гран-при в номинации «Хүүгэн Дангина» стала учащаяся СОШ Поселья» (с. Поселье) Дарису Ч. (руководители: Людмила Банзаракцаева, Дарима Мункожаргалова).

Победительницей в номинации «Эдир Дангина» стала учащаяся лингвистической гимназии №3, участница детской студии танца «Уян бэлиг» при театре песни и танца «Байкал» Дари Б. (руководители: Гансэсэг Болд, Оюна Даширабданова).

«Дангиной 2024» стала учащаяся республиканского бурятского национального лицея-интерната №1, г. Улан-Удэ Дыжит Т., (руководители: Арюна Галсанова, Баярма Тудупова).

Традиционные поясные мужские украшения для «Баатаров» создал мастер по изготовлению бурятских ножей Андрей Мэрдыгеев.

Победителем гран-при в номинации «Хүүгэн Баатар» стал учащийся Агинской средней общеобразовательной школы №3 (пгт. Агинское) Соёл Б. (руководитель: Цыцыгма Раднабазарова).

В номинации «Эдир Баатар» дипломы лауреатов присуждены воспитаннику Орликской детской школы искусств Баясхалану Х. (руководители: Оюна Будажапова, Виктория Галсанова, Туяна Шарастепанова) и Жаргалсайхану Г. из улуса Средний Харлун, представляющий Районный центр народного творчества (руководители: Белигто Жигжитов, Ольга Шарапова).

Победителем в номинации «Баатар» стал студент Закаменского агропромышленного техникума, участник образцового ансамбла «Зэмхэ сэсэг» Дмитрий Крылов (руководитель – Татьяна Шагдурова).

Кроме памятных подарков, победителям в номинациях вручили денежные призы. Специальные дипломы и денежные призы за лучшее исполнение песен на слова народного поэта Республики Бурятия Гунги Чимитова в конкурсной номинации «Дууша сэдьхэл», посвящённой 100-летию со дня рождения поэта присуждены следующим участникам:
- Тумэн-Жаргалу Т., руководитель - Оюна Будажапова, МАУДО «Орликская ДШИ», Окинский район;
- Артёму Ч., руководители: Анжелика Сосорова, Цагатуйский СДК, Этностудия «Сарата уул», Сэсэг Чагдурова;
- Тамиру М., руководители: Жанна Гармаева, Дарима Нимаева, МАДОУ «Хоринский детский сад «Золотой ключик» с. Хоринск;
- Софии А., руководители: Оюна Будажапова, Виктория Галсанова, МАУДО «Орликская ДШИ» Окинский район;
- Дари Б., лингвистическая гимназия №3, руководитель - Гансэсэг Болд, детская студия «Уян бэлиг» при театре «Байкал»;
- Василию Ш., МБОУ «Ново-Ленинская СОШ», руководитель - Татьяна Имыгирова, Осинский район, с. Ново-Ленино, МБУК «Ново-Ленинский КДЦ», Иркутская область.

Специальный диплом за лучшую поэтическую декламацию конкурса «Пушкин буряадаар», посвящённого 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина» и специальный приз от национальной библиотеки РБ присуждён воспитаннице ДШИ №8 г. при РБНЛИ №1, г. Улан-Удэ Марине М. (руководители: Балма Дамбаева, Арюна Мункуева).

Специальным дипломом и призом за лучший видеоролик на бурятском языке «Буряадаар хөөрэлдэе!» награждён учащийся республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1, г. Улан-Удэ Лхасаран Д. (руководители: Арюна Галсанова, Баярма Тудупова, Светлана Мангатаева, Марина Дамбаева, Балма Дамбаева). Он пройдёт стажировку на бурятском телеканале.

Специальным дипломом «Грация» отмечена Элина С. из с. Загатуй Баяндаевского района (руководитель – Анна Базарова). Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.

Бурятия конкурс красоты бурятский язык Дангина

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