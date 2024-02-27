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На севере Бурятии ремонтируют мост за 53 млн рублей

На севере Бурятии ремонтируют мост за 53 млн рублей
Общество,  Фото:минтранс РБ
Жители отдалённого посёлка с нетерпением ждут его открытия

В Северо-Байкальском районе Бурятии продолжится капитальный ремонт моста через реку Полувананда вблизи посёлка Уоян. Он связывает село с райцентром и региональной дорогой. Работы стартовали в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Тогда строители возвели временную переправу.

В этом году после потепления работы продолжат. Объект введут в эксплуатацию в конце 2024 года. Стоимость работ - 53,3 млн. рублей, сообщили в министерстве транспорта Бурятии.

- Мы, жители близлежащих населённых пунктов с нетерпением ждём окончания ремонта. Ведь по данному мосту школьный автобус везёт наших детей в школу, проезжает скорая помощь, доставляются продукты, к нам едут туристы, - рассказала жительница Уояна Наталья.

Также в Северо-Байкальском районе в рамках нацпроекта начнут капремонт ещё одного моста - через реку Большая Дзелинда на 93 км дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо.
строительство

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