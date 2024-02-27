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Две тропы в нацпарке Бурятии покрылись наледью

Две тропы в нацпарке Бурятии покрылись наледью
Общество,  Фото:национальный парк «Тункинский»
Туристов просят быть осторожными

На экологических тропах «Пик Любви», «Тропа Здоровья» в национальном парке «Тункинский» образовалась наледь и там сейчас скользко. Посетителей просят с осторожностью проходить эти участки дороги.

- Будьте осторожны и внимательны во время прогулки, не передвигайтесь по поверхности образовавшегося льда, - сообщили нацпарке.

Иногда туристы при посещении «Пика любви» получают травмы и им требуется помощь. Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 29 октября при спуске с «Пика любви» пострадала 57-летняя женщина. Она получила травму ребра.

национальный парк туризм

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