26 февраля

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В районе Бурятии супругов поздравили с «золотой свадьбой»

В районе Бурятии супругов поздравили с «золотой свадьбой»
Общество,  Фото:администрация Баргузинского района
Пара вместе вот уже 50 лет

В Бурятии супруги Александр Владимирович и Зоя Константиновна Ситниковы отметили свой «золотой» юбилей 23 февраля. Именно в этот знаменательный день, пятьдесят лет назад они стали мужем и женой.

На торжественной церемонии, которую для «молодых» провели в Баргузинском ЗАГС, супруги расписались в книге почётных юбиляров Баргузинского района. Сотрудники вручили супругам свидетельство о регистрации юбилея и поздравили с этой замечательной датой.

В адрес виновников торжества прозвучали слова уважения и признательности, им пожелали крепкого здоровья, понимания близких, побольше радости и удовольствий. Представители администрации района вручили благодарности, цветы и подарок.
Бурятия семьи свадьба Баргузинский район

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