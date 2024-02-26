В марте в посёлке Бурятии откроется детская поликлиника

Общество, Фото: администрация Кабанского района

Она построена в Селенгинске



Строительство детской поликлиники в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии завершено на 100%. Техническая готовность здания — более 96%. Сейчас здесь завершаются работы по устройству вентиляционных систем.



Планируемая дата ввода в эксплуатацию — март этого года. Задержка произошла из-за затягивания сроков подрядной организацией в разработке проектной документации и прохождения государственных экспертиз. Об этом сообщили в администрации района.



Напомним, что строительство детской поликлиники Кабанской центральной районной больницы в Селенгинске было начато во второй половине 2023 года. Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта.

