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В Монголии собираются строить железные и автомобильные дороги

В Монголии собираются строить железные и автомобильные дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Центры аймаков соединят асфальтированными магистралями с пограничными пунктами

В Монголии министерство дорожно-транспортного развития подвело итоги работы за прошедший год и озвучило основные задачи на 2024 год. В частности, в сфере железнодорожного транспорта в этом году планируется перевезти 2,5 млн пассажиров и 45,5 млн тонн грузов.

Пограничные железные дороги Зуунбаян – Ханги протяжённостью 227 км и Шивээхурэн – Сэхэ будут введены в постоянную эксплуатацию. Также начнётся строительство пограничных железных дорог Гашуунсухайт – Ганцмод и Бичигт – Зуунбаян общей протяжённостью 1826 км.

Кроме того, в этом году министерство планирует разработать технико-экономическое обоснование строительства железной дороги Улан-Батор – Хархорин.

В соответствии с «Новой политикой восстановления» правительства Монголии, в 2024 году центральные сомоны всех аймаков будут соединены друг с другом асфальтированной дорогой, а также центры аймаков с пограничными контрольно-пропускными пунктами и все сомоны друг с другом.

Руководитель отдела политики в области дорожного хозяйства и регулирования министерства дорожно-транспортного развития Ч. Сугармаа сообщила, что в 2024 году начнётся строительство дороги протяжённостью 198 км в направлении Улиастай – Алтай и дороги Улаангом – Ховд протяжённостью 163 км. Кроме того, она отметила, что в настоящее время 107 из 330 сомонов в Монголии соединены со столицей асфальтированными дорогами. В этом году ещё 44 сомона будут соединены дорогами с твёрдым покрытием.

- При финансировании всемирного банка будет отремонтирован 361 км дорог, а капитальный ремонт запланирован на восьми мостах, - добавила она.

По её словам, частичный ремонт будет проведён на участках дорог в направлении Уверхангай и Баянхонгор, а капитальный ремонт – на 50-километровой дороге в сомоне Мурен и аймаке Дорнод.

Также министерство дорожно-транспортного развития в связи с объявлением 2024 года «Годом поддержки регионального развития и строительства» поставило цель перевезти 2,5 миллиона пассажиров воздушным транспортом.

- По данным статистике, в январе этого года воздушным транспортом перевезено 124,5 тысячи международных пассажиров, что на 51 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года. На местном уровне было перевезено 33,5 тыс. пассажиров, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

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