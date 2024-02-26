В райцентре Бурятии торжественно открыли Год семьи

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Мероприятие прошло в Хоринском районе



В Бурятии, в селе Хоринск состоялось торжественное открытие Года семьи. Белый старец Сагаан убгэн со своей свитой поздравил хоринцев с любимым праздником, также был проведён обряд «Сэржэм» – подношение духам.



- Самыми главными героями праздника стали десять семейных пар. Они совместно прожили в браке много лет, отмечены медалями «За любовь и верность», «За верность родительскому долгу». И молодые многодетные активные семьи, имеющие награды за участие в республиканских конкурсах семей. Каждой семье был вручён нарядный хадак, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Хоринскому району. - Кульминационным моментом праздника стало зажжение огня Года семьи, который является символом счастья и благоденствия, укрепляющий семейные ценности. Далее на разных площадках прошли различные мероприятия: выставка-продажа изделий мастеров народных и художественных промыслов, соревнования по разбиванию кости, по игре в кости «Шагай надаан», на сцене ДК – концерт художественных коллективов.



В Хоринской центральной библиотеке при полном аншлаге состоялось мероприятие «Семья – священный очаг». Участниками мероприятия стали семьи Эрдынеевых из улуса Баян-Гол, Бадмаевых из улуса Алан, Мархашкиных и Дашиевых из села Хоринск. Четыре семьи поделились своим жизненным опытом, рассказали о своих успехах и ценностях.



- Представители каждой семьи – талантливые люди. Они занимаются вязанием и пошивом костюмов, изготовлением картин из фетра, изделий из железа и дерева, поделок из солёного теста, выделкой шкур. Эти семьи чтят обычаи и традиции своих предков и являются настоящим примером любви и гармонии, счастливой семейной жизни, творческой энергии, - говорит начальник отдела соцзащиты Дарима Будаева.



Семьям-участникам пожелали успехов, здоровья и процветания, а также вручили памятные подарки и благодарственные письма. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



