Дзюдоистка из Бурятии завоевала «серебро» универсиады

Спортсменка представляла БГСХА



В городе Самара прошёл чемпионат по дзюдо в рамках XI зимней универсиады высших учебных заведений министерства сельского хозяйства России. В соревнованиях участвовали студенты из Бурятии. Всего на чемпионате за призовые места боролись 103 спортсмена из 17 аграрных вузов страны.



Бурятскую сельхозакадемию в весовой категории до 78 кг представила студентка агрономического факультета Анна Гнеушева. Спортсменка завоевала серебряную медаль соревнований. Первые три встречи она выиграла досрочно у спортсменок из Воронежского ГАУ, Самарского ГАУ и Казанской ГАВМ. В финале Анна уступила дзюдоистке из Оренбургского аграрного университета, члену сборной России.



Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», Анна Гнеушева – атлет спортивного клуба «Номто», кандидат в мастера спорта по спорту глухих.



- Анна впервые участвовала на соревнованиях среди здоровых спортсменов. В результате приобрела уверенность в своих силах, почувствовала, что ничем не уступает. У нас почему-то не допускают глухонемых к участию среди здоровых, хотя в других странах и даже регионах разрешают. Анна входит в состав сборной России по сурдлимпийскому дзюдо. Будем работать для того, чтобы достичь с ней самых высоких вершин, - прокомментировал выступление своей подопечной президент спортивного клуба «Номто» Валерий Доржиев.

