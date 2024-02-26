Спортсменка представляла БГСХА
В городе Самара прошёл чемпионат по дзюдо в рамках XI зимней универсиады высших учебных заведений министерства сельского хозяйства России. В соревнованиях участвовали студенты из Бурятии. Всего на чемпионате за призовые места боролись 103 спортсмена из 17 аграрных вузов страны.
Бурятскую сельхозакадемию в весовой категории до 78 кг представила студентка агрономического факультета Анна Гнеушева. Спортсменка завоевала серебряную медаль соревнований. Первые три встречи она выиграла досрочно у спортсменок из Воронежского ГАУ, Самарского ГАУ и Казанской ГАВМ. В финале Анна уступила дзюдоистке из Оренбургского аграрного университета, члену сборной России.
Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», Анна Гнеушева – атлет спортивного клуба «Номто», кандидат в мастера спорта по спорту глухих.
- Анна впервые участвовала на соревнованиях среди здоровых спортсменов. В результате приобрела уверенность в своих силах, почувствовала, что ничем не уступает. У нас почему-то не допускают глухонемых к участию среди здоровых, хотя в других странах и даже регионах разрешают. Анна входит в состав сборной России по сурдлимпийскому дзюдо. Будем работать для того, чтобы достичь с ней самых высоких вершин, - прокомментировал выступление своей подопечной президент спортивного клуба «Номто» Валерий Доржиев.
Дзюдоистка из Бурятии завоевала «серебро» универсиады
Общество, Фото:
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