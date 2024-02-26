Спортсменка выиграла «золото» в эстафете
С 21 по 25 февраля в городе Кирово-Чепецк Кировской области проходили соревнования по лыжным гонкам на первенство России среди юниоров и юниорок 19-20 лет (2004-2005 года рождения).
24 февраля спортсменка из Бурятии Виктория Невьянцева стала победителем первенства в эстафете. Лыжница выступала в составе сборной Тюменской области на эстафете 4х5 км.
Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, спортсменку тренирует Юрий Куликов.
Лыжница из Бурятии победила на первенстве России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победила скульптура о понедельнике
За награды боролись учащиеся, военнослужащие и бывшие воины-интернационалисты
Мероприятие прошло в Хоринском районе
В командном зачёте победила СШОР №11
Супругов поздравили с «благодатной свадьбой»
Спортсменка представляла БГСХА
Спортсменка выиграла «золото» в эстафете
Пассажирам станет проще проходить таможенную границу
В регионе медики впервые провели изъятие родственной почки для трансплантации путём лапароскопии
Спортсмен занял второе место в беге на 800 метров
На одной из них фонари не горят почти год
Всего составлено 1075 протоколов за допущение нарушений в области обращений с животными
Специалисты рассказали, на что обратить внимание при его покупке
Открыть их планируют в этом году
Предпринимателям дадут исчерпывающую информацию об экологической отчётности