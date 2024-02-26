В Улан-Удэ состоялось первенство по военно-спортивному многоборью

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

За награды боролись учащиеся, военнослужащие и бывшие воины-интернационалисты



В столице Бурятии прошёл городской турнир по военно-спортивному многоборью, посвящённый воину-афганцу Эрдэни Доржиеву. В этом году соревнования собрали воинов Воздушно-космических сил посёлка Звёздный, студентов Бурятского республиканского индустриального техникума, учащихся республиканской кадетской школы-интернат и воинов-афганцев республики.



Турнир прошёл по семи этапам: гиревой спорт (рывок гири), гиревой спорт (толчок гири), подтягивание, отжимание, упражнение на перекладине, стрельба из ПВ, неполная разборка и сборка АК.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, победителем стала сборная команда БРИТ, воспитанники Эрдэни Доржиева. Команда воинов-афганцев, впервые в истории турнира, заняла второе место. Третье место заняла команда ВКС п. Звёздный.



Отметим, что это единственный турнир в Бурятии и России, где участники 60-лет и старше борются наравне с солдатами, студентами, кадетами по силовым видам спорта.

