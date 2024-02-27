В Улан-Удэ скоро развернётся этнокультурный фестиваль

Состоятся соревнования по разбиванию хребтовой кости и другие мероприятия



Международные соревнования по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган (Сээр хухалха)» пройдут со 2 по 3 марта в Улан-Удэ. Они состоятся в физкультурно-спортивном комплексе в рамках VII этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга-2024» (6+). Также запланировано проведение соревнований по бурятской национальной игре в кости «Шагай наадан», по бурятской игре «Талаан Тобшо наадан» и «Тэбэг».



Программа мероприятия



2 марта

8:00-20:00 – Работа выставок

8:00-19:00 – Отборочные состязания «hээр шаалган (Сээр хухалха)»

11:00-20:00 – Отборочные состязания по «Шагай наадан», «Талаан Тобшо наадан», «Тэбэг»

19:30-20:00 – Торжественное открытие фестиваля. Шоу костоломов-хранителей традиций

20:00-20:10 – Установление рекорда по разбиванию хребтовой кости за 1 минуту

20:10-20:30 – Финалы по «Шагай наадан» и «Талаан Тобшо наадан»

20:10-20:30 – Финал среди женщин по «hээр шаалган (Сээр хухалха)». Награждение



3 марта

8:00-20:00 – Работа выставок

8:00-19:00 – Продолжение состязаний по «Һээр шаалган (Сээр хухалха)»

11:00-19:00 – Соревнования по «Талаан Тобшо наадан» среди детей до 12 лет

19:00-19:30 – Абсолютное первенство по «Һээр шаалган (Сээр хухалха)»

19:30-20:00 – Церемония награждения победителей и призёров. Закрытие фестиваля



Абсолютный победитель по разбиванию хребтовой кости выиграет главный приз – 1 500 000 рублей, сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

