Состоятся соревнования по разбиванию хребтовой кости и другие мероприятия
Международные соревнования по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган (Сээр хухалха)» пройдут со 2 по 3 марта в Улан-Удэ. Они состоятся в физкультурно-спортивном комплексе в рамках VII этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга-2024» (6+). Также запланировано проведение соревнований по бурятской национальной игре в кости «Шагай наадан», по бурятской игре «Талаан Тобшо наадан» и «Тэбэг».
Программа мероприятия
2 марта
8:00-20:00 – Работа выставок
8:00-19:00 – Отборочные состязания «hээр шаалган (Сээр хухалха)»
11:00-20:00 – Отборочные состязания по «Шагай наадан», «Талаан Тобшо наадан», «Тэбэг»
19:30-20:00 – Торжественное открытие фестиваля. Шоу костоломов-хранителей традиций
20:00-20:10 – Установление рекорда по разбиванию хребтовой кости за 1 минуту
20:10-20:30 – Финалы по «Шагай наадан» и «Талаан Тобшо наадан»
20:10-20:30 – Финал среди женщин по «hээр шаалган (Сээр хухалха)». Награждение
3 марта
8:00-20:00 – Работа выставок
8:00-19:00 – Продолжение состязаний по «Һээр шаалган (Сээр хухалха)»
11:00-19:00 – Соревнования по «Талаан Тобшо наадан» среди детей до 12 лет
19:00-19:30 – Абсолютное первенство по «Һээр шаалган (Сээр хухалха)»
19:30-20:00 – Церемония награждения победителей и призёров. Закрытие фестиваля
Абсолютный победитель по разбиванию хребтовой кости выиграет главный приз – 1 500 000 рублей, сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ скоро развернётся этнокультурный фестиваль
Общество, Фото:
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