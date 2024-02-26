Не все работодатели Бурятии соблюдают трудовое законодательство









В минувшем году в Бурятии прокурорами выявлено более 1,3 тыс. нарушений закона сфере охраны труда и занятости населения, внесено 400 актов реагирования.После прокурорского вмешательства работодателями организовано прохождение работниками обязательных медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования, соответствующего обучения в сфере охраны труда, обеспечено получение средств индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви.По представлениям прокуроров 12 районов работодателями проведена специальная оценка условий труда рабочих мест.По искам прокуроров Октябрьского района Улан-Удэ, Баргузинского, Курумканского и Окинского районов работодателями выплачена компенсация морального вреда и вреда здоровью, причинённого четырём работникам вследствие несчастных случаев на производстве, в размере 1,5 млн рублей.- Проверкой территориальных подразделений органов занятости установлены нарушения при квотировании рабочих мест, выдаче направлений на работу, факты ненадлежащего ведения личных дел безработных граждан, некачественного предоставления информационных услуг, отсутствия контроля за соблюдением работодателями требований закона при трудоустройстве несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.К примеру, прокурором Иволгинского района руководителю ГКУ «Центр занятости населения Иволгинского района» внесено представление в связи с трудоустройством учащихся МОУ «Нижне-Иволгинская СОШ» в отсутствие согласия органа опеки и попечительства, несоответствием условий трудовых договоров требованиям действующего законодательства, направлением школьников на неактуальные вакансии.В результате вмешательства прокурора Мухоршибирского района АО «Разрез Тугнуйский» исполнено четыре квоты по трудоустройству инвалидов.По постановлению прокурора Кяхтинского района руководитель АУ РБ «Кяхтинский Лесхоз» привлечён к административной ответственности в виде штрафа в связи неисполнением квоты по трудоустройству инвалидов.В сфере неформальной занятости прокурорами выявлен 81 работодатель, уклонившийся от оформления трудовых отношений с гражданами, выполнявшими трудовые функции. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования трудовые договоры заключены с 217 работниками.- Вопросы соблюдения трудового законодательства и законов о занятости населения находятся на контроле органов прокуратуры республики, - отметили в надзорном органе.