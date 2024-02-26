В республике сохранятся морозы
В понедельник, 26 февраля, в Бурятии по-прежнему будет морозно. Днём по республике – от -13 до -18 и лишь на юге – от -8 до -13 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 2-7 м/с. Где-то его порывы будут достигать 12 м/с.
В Улан-Удэ без существенных осадков и от -13 до -15 градусов. Ветер переменный, 2-7 м/с.
До -18 похолодает в Бурятии
Общество, Фото:
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