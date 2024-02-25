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В пригородное ДНТ в Бурятии свезли несколько десятков бездомных собак

В пригородное ДНТ в Бурятии свезли несколько десятков бездомных собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь местные жители жалуются на беспрестанный лай и вой

В редакцию «Байкал-Daily» обратились обеспокоенные жители ДНТ «Светлое», которое находится в селе Нижняя Иволга. Люди рассказали, что на территории бывшей пилорамы собрали всех бездомных животных.

- Это в двух шагах от домов. Постоянно слышен лай и вой собак. Некоторые из них выбегают за территорию, – заявили сельчане.

Местные записали на мобильный разговор с мужчиной, который был в тот момент вместе с псами. Он подтвердил, что на пустовавшем ранее участке собираются строить что-то вроде собачьего приюта и это якобы согласовано. И отметил, что животных «штук 70».

Пару недель назад в Иволгинском районе забили тревогу из-за строительства приюта для бездомных четвероногих. Оно развернулось в селе Сужа на участке, который приобрело некое частное лицо.

Сельчан не обрадовала перспектива соседства с бродячими животными, к тому же о возведении собачьего питомника их никто не предупредил. «Рядом жилой массив, где живут люди», – заявили они в группе «Иволга-инфо.24/7».

Позже выяснилось, что работы приостановили – на них никто не давал добро. Застройщик не обращался за разрешительными документами на строительство пункта временного содержания ни в управление ветеринарии, ни в районную администрацию.

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