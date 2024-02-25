В пригородное ДНТ в Бурятии свезли несколько десятков бездомных собак

В редакцию «Байкал-Daily» обратились обеспокоенные жители ДНТ «Светлое», которое находится в селе Нижняя Иволга. Люди рассказали, что на территории бывшей пилорамы собрали всех бездомных животных.- Это в двух шагах от домов. Постоянно слышен лай и вой собак. Некоторые из них выбегают за территорию, – заявили сельчане.

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