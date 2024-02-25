Улан-удэнцы попросили запустить новенький «Богатырь» в обход Шишковки



Недавно в столицу Бурятии Недавно в столицу Бурятии привезли второй современный низкопольный трамвай «Богатырь». Его распаковали и поставили на рельсы. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил в соцсетях, что после обкатки и оформления всех необходимых документов вагоны начнут курсировать по городу.



Тем временем пассажиры просят запустить один из «Богатырей» напрямую с Элеватора в 40-ы кварталы, без заезда на Шишковку. Свои пожелания они высказали в официальном telegram-канале МУП «Управление трамвая». Однако в ответ на это на предприятии пояснили: чтобы открыть новый маршрут, требуются кадры, техника и диспетчерский пункт.



А ещё горожане в очередной раз призвали пусть хотя бы один трамвай из 20-х в 40-е кварталы, чтобы он сворачивал на Богатырский мост. Напрямую с улицы Ключевская туда попасть нельзя – в 40-е едут только «единицы» с проспекта Автомобилистов и «двойки» – из центра города.



Ранее в городской администрации заявили, что пока это невозможно из-за дефицита сотрудников.



- К сожалению, есть проблема нехватки кадров. Сложно будет реализовать такое предложение, поскольку введение нового маршрута – это, прежде всего, увеличение количества подвижного состава, а главное – штата водителей и кондукторов, – подчеркнули в мэрии.



