В Улан-Удэ сдают квартиры по сумасшедшим ценам

В соцсетях обратили внимание на взлетевшие цены на съёмные квартиры в столице Бурятии. Некоторые из них обойдутся 50-60 тысяч рублей в месяц. Это преимущественно двушки и трёшки площадью от 40 квадратных метров с мебелью и техникой.
Объявления о сдаче жилья в аренду размещены на одном из популярных местных сайтов. Там есть и однушки за 59 999 рублей. Большинство владельцев требуют залог с будущих арендаторов – примерно половину ежемесячной платы.
Несколько недель назад представители федерального портала «Мир квартир» выяснили, в какую сумму обойдется аренда в 70 крупнейших городах страны (с населением более 300 тысяч человек), включая Улан-Удэ.
В столице Бурятии однокомнатную квартиру в январе сдавали за 24 398 рублей – с начала года такое жильё стало дешевле на 5,6%. За двухкомнатную просили 31 372 рубля (-6,9%), а за трёхкомнатную – 35 333 (+5,8%).
Минувшей осенью в группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» рассказали о съёмной квартире в муйском посёлке Таксимо по истинно космической цене – 320 тысяч рублей в месяц. Хозяева всячески нахваливали свою «трёшечку», а жители Бурятии не поверили собственным глазам. «Скорее всего, какие-то дополнительные услуги входят в эту стоимость. Наверное, глава посёлка лично приходит по утрам будить», «Это ж Таксимо – видимо, вся квартира из золота и нефрита», – веселились посетители паблика.
Интернет-пользователи пришли к выводу, что, скорее всего, в объявлении по ошибке написали лишний нолик и на самом деле за съёмную трёшку просят не 320 тысяч, а 32 000 в месяц – что, впрочем, дороговато даже для Улан-Удэ.
Интернет-пользователи пришли к выводу, что, скорее всего, в объявлении по ошибке написали лишний нолик и на самом деле за съёмную трёшку просят не 320 тысяч, а 32 000 в месяц – что, впрочем, дороговато даже для Улан-Удэ.