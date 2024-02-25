В Улан-Удэ сдают квартиры по сумасшедшим ценам



В соцсетях обратили внимание на взлетевшие цены на съёмные квартиры в столице Бурятии. Некоторые из них обойдутся 50-60 тысяч рублей в месяц. Это преимущественно двушки и трёшки площадью от 40 квадратных метров с мебелью и техникой.



Объявления о сдаче жилья в аренду размещены на одном из популярных местных сайтов. Там есть и однушки за 59 999 рублей. Большинство владельцев требуют залог с будущих арендаторов – примерно половину ежемесячной платы.



Несколько недель назад представители федерального портала «Мир квартир» выяснили, в какую сумму обойдется аренда в 70 крупнейших городах страны (с населением более 300 тысяч человек), включая Улан-Удэ.



В столице Бурятии однокомнатную квартиру в январе сдавали за 24 398 рублей – с начала года такое жильё стало дешевле на 5,6%. За двухкомнатную просили 31 372 рубля (-6,9%), а за трёхкомнатную – 35 333 (+5,8%).



