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В небе над Бурятией разглядели детское лицо

В небе над Бурятией разглядели детское лицо
Общество,  Фото:«Закамна-инфо 24/7»
Оно «возникло» из облаков в Баргузинском районе

Недавно в Баргузинском районе наблюдали необычное зрелище. Местная жительница разглядела в небе детское лицо. Она запечатлела увиденное на камеру и прислала в чат в одном из мессенджеров.

Фото стремительно собирает «лайки» в группе «Закамна-инфо 24/7». Облака на нём по очертаниям и в самом деле напоминают лицо ребёнка.
 
Несколько лет назад, в августе 2018-го, в небе над Бурятией появилось облако в виде Будды. Фотография, тоже сделанная якобы в Баргузинском районе, вызвала неоднозначную реакцию у жителей республики. Большинство решили, что это фотошоп. А пару недель назад над Улан-Удэ во время заката возник огненный «крест».
природа Баргузинский район

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