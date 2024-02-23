Глава Бурятии поздравил ветерана со 100-летним юбилеем









23 февраля, в День защитника Отечества, житель Джидинского района Жаргал Боролдоевич Бадмаев отметил 100-летие. С юбилейной датой его лично поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.- В День Защитника Отечества подпевал «Катюшу» ветерану Великой Отечественной войны, который отмечает вековой юбилей. Земляки, согласитесь, это круто! Бадмаеву Жаргалу Боролдоевичу сегодня исполнилось 100 лет! Он поёт любимые песни, окружён заботой детей, внуков, правнуков, праправнуков. Детишки приготовили целое представление! Низкий поклон. Здоровья, бодрости, энергии нашему Ветерану!!! – написал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.Жаргал Боролдоевич родился в селе Укыр Челон Джидинского района. После окончания школы работал в колхозе. В 1942 году был призван в ряды Советской армии. Службу проходил на территории Монголии. В 1944 году выехал в Советский Союз и получил направление на учёбу в Абакан. Далее он был комиссован.Вернувшись в родное село, долгое время работал в местном совхозе. За свои заслуги в сельском хозяйстве в 1959 году награждён орденом «Знак Почёта». Участвовал в выставке достижений народного хозяйства СССР в Москве,Кроме того, Жаргал Боролдоевич страстный охотник. У ветерана большая семья - четверо детей, внуки, правнуки.