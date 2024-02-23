«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга в честь Дня защитника Отечества
В День защитника Отечества в Улан-Удэ прошёл митинг у мемориала Победы. В мероприятии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр города Игорь Шутенков, а также участники соревнований по волейболу кубка «Боевого Братства».
- Уважаемые защитники Отечества! Дорогие земляки! Воины России во все времена доблестно защищали и защищают нашу Родину. Военнослужащие нашей страны - люди искренне верные нашей стране и воинскому долгу. Именно поэтому День защитника Отечества – особый и важный праздник для каждого жителя России. На страже Отечества можно стоять только единым фронтом, все вместе. Только вместе можно побеждать любые вызовы и любые невзгоды. Сегодня наша страна стоит перед вызовом. Наша страна стоит на защите нашего будущего, нашей независимости. Будущего наших детей и нашего народа, - поздравил глава Бурятии в телеграм-канале.
Участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу Победы и памятнику Герою Советского Союза маршалу Константину Рокоссовскому.
В Улан-Удэ почтили память погибших солдат
Общество, Фото:
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