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Открылась продажа авиабилетов на новый рейс Улан-Удэ - Казань

Открылась продажа авиабилетов на новый рейс Улан-Удэ - Казань
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Он обеспечит доступ к «мощному хабу»

С 3 мая 2024 года авиакомпания Nordwind Airlines открывает регулярный рейс по маршруту Казань - Улан-Удэ - Казань. Полёты запланированы два раза в неделю на комфортабельных самолётах Boeing 737-800 с компоновкой в 189 пассажирских кресел.

Вылеты из Казани рейсом N4-783 по понедельникам и пятницам в 23:45, а вылеты из Улан-Удэ рейсом N4-784 по вторникам и субботам в 10:50. Указано местное время каждого аэропорта.

«Длительность перелёта составит 5 часов в одну сторону и порядка 5,5 часов в обратную», - сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев отметил, что рейс запущен благодаря поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и главы Татарстана Рустам Минниханова.

«Обратите внимание на расписание в аэропорту Казань, - подчеркнул он. - Теперь Улан-Удэ соединён с ещё одним мощным региональным хабом нашей страны. Через Казань ежедневно можно улететь в десятки городов - Санкт-Петербург, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Москву и другие».

Другим хабом, которым активно пользуются жители Бурятии, является аэропорт Новосибирска.

«Рассматривайте наш новый рейс не только как возможность полёта до города Казань, но и как возможность новых транзитных рейсов через столицу Татарстана», - призвал гендиректора аэропорта Улан-Удэ. 

Заместитель генерального директора Nordwind Airlines Антон Маттис ранее говорил о целях своей авиакомпании: «Мы хотим закольцевать Байкал с двух сторон с Казанью. У нас есть уже рейсы из Иркутска. Собираемся с другой стороны подойти к Байкалу - это рейсы в Улан-Удэ».
Аэропорт "Байкал" авиация Казань

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