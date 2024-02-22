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Два года назад началась гуманитарная миссия в Донбассе

Два года назад началась гуманитарная миссия в Донбассе
Общество,  Фото:пресс-служба «Единой России»
В новые регионы было отправлено более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поделился информацией о масштабной гуманитарной миссии партии, которая началась два года назад. За это время региональные отделения отправили более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов в новые регионы.

Форум первичных отделений в Хабаровске был посвящён двухлетию гуманитарной миссии. Андрей Турчак вспомнил, что первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений партии прибыла в Ростовскую область 22 февраля 2022 года, чтобы помочь беженцам из Донбасса.

Волонтёры из «Молодой Гвардии Единой России» работали в Мариуполе, когда там ещё продолжались бои. Они доставляли продукты, лекарства, тёплые вещи и предметы первой необходимости. Также активисты развернули сеть гуманитарных центров в Донецкой и Луганской народных республиках, где предоставляли медицинскую помощь и помогали людям с документами, отметил Турчак.

В первые месяцы было открыто 45 гуманитарных центров. Они появлялись на освобождаемых территориях по мере продвижения армейских подразделений. За два года через гуманитарную миссию «Единой России» прошло более 3,5 тысячи волонтёров и более тысячи медиков, сообщает er.ru.

Сейчас основное внимание партии сосредоточено на помощи фронту. Было собрано более 11,5 миллиарда рублей на эти цели. Турчак также призвал сопровождать семьи военнослужащих, обеспечивать им поддержку и вовлекать ветеранов в общественную и политическую жизнь.

- Поддержка военных и их семей является важной задачей для нашего региона. В Бурятии реализуется обширная программа помощи участникам специальной военной операции, включающая закупку оборудования, организацию волонтёрской помощи и различных мероприятий по поддержке. За всё время на эти цели выделено более 3,97 млрд рублей. Бурятия открыла 3 пункта оказания волонтёрской помощи в Джанкое, Армянске и Таганроге, в которых организовано бесплатное горячее питание для военнослужащих, отправляющихся в зону боевых действий. Артисты из Бурятии первыми в стране отправились в Донбасс, чтобы выступить для военнослужащих и поднять их боевой дух. Также в республике работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества», который помогает многим военнослужащим в решении их вопросов. В подшефном Старобешевском районе на 2024 год запланировано 26 мероприятий на сумму более 259 млн рублей, включая ремонт дорог, строительство водоснабжения и жилых домов, а также объектов администрации, - рассказал руководитель исполнительного комитета Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.
Единая Россия 2024

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