В Бурятии рассказали о свистящих горных козлах из Тунки



На официальной странице национального парка «Тункинский» во «ВКонтакте» рассказали о сибирских горных козлах, которые обитают и в Бурятии. От популяции этих животных напрямую зависит численность снежного барса. Оба вида являются приоритетными для охраны на территории резервата, а козлы занесены ещё и в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.



В учреждении привели ещё несколько интересных фактов о парнокопытных. Они – одни из самых крупных представителей рода. Длина тела колеблется от 144 до 176 сантиметров, а вес здорового самца – от 125 до 130 килограммов.



- Рога есть как у самок, так и самцов. Однако у последних они гораздо массивнее и длиннее и к тому же сильно выгнуты назад. Рога растут всю жизнь, а по количеству кольцевых наростов можно определить возраст козла, – подчеркнули в нацпарке.



Горные козлы – очень сильные и выносливые. Они с одинаковой ловкостью лазают по горам и веткам деревьев. А ещё эти животные очень осторожны и осмотрительны, с острым зрением и чутким слухом. Именно это спасает их от хищников.



- Сибирский горный козёл практически не издаёт звуков. В качестве сигнала опасности он использует свист, – добавили в резервате.



