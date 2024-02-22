На севере Бурятии чиновники поплатятся за нападение собаки на ребёнка



Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Северобайкальского городского суда о моральной компенсации в пользу несовершеннолетней местной жительницы. Как выяснилось, беспризорная собака набросилась на девочку и покусала её.



С иском в суд ещё в конце октября в интересах ребёнка обратился Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор. Он потребовал взыскать с городской администрации 25 тысяч рублей. Служители Фемиды на заседании пришли к выводу, что власти ненадлежащим образом исполняли обязанности по отлову бродячих псов, что и привело к нападению.



Представитель ответчика, не согласившись с этим, просил отменить принятый судебный акт и заявил, что договор на поимку собак заключили с организацией, которой, мол, и отвечать теперь за последствия. В итоге эта история дошла до Верховного суда.



Доводы апелляционной жалобы там отклонили, поскольку мероприятия по отлову безнадзорных животных относятся не только к мерам по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, но и к мероприятиям по охране жизни и здоровья людей. А это – уже вопрос местного значения.



ВС РБ также согласился с размером моральной компенсации, приняв во внимание возраст потерпевшей, степень тяжести полученных повреждений, требования разумности и справедливости и то, что девочка понесла нравственные и физические страдания.



