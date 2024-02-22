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«Ничего странного»: В столице Бурятии под конец февраля «потеплело» до 85 градусов

«Ничего странного»: В столице Бурятии под конец февраля «потеплело» до 85 градусов
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Температура на уличном табло изумила улан-удэнцев

Недавно в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили фото, сделанное на трамвайной остановке в Улан-Удэ. На снимке – информационное табло, извещающее о времени прибытия трамваев. А на нём – аномальная даже для бурятского лета температура воздуха – 85°С. «Абсолютно ничего странного», – говорится в комментарии к записи.

Пост за считанные часы собрал 23 тысячи просмотров и изрядно повеселил улан-удэнцев. «Скоро кокосы зацветут!», «Вот так мамонты и вымерли», «Лето, солнце, жара», – всячески острят участники сообщества.

После того, как фотографию с табло, показывающим аномальную температуру, разместили в одном из местных telegram-каналов, ситуацию разъяснили в МУП «Управление трамвая». Там заявили, что вопрос решается.

- Табло будет демонтировано – специалисты проверят его на наличие повреждений датчика температуры. В случае неисправности датчик отправят производителю по гарантии, – отметили в МУП

Осенью в том же «Анониме 03» разместили снимок из салона улан-удэнского автобуса. На информационном табло для пассажиров вместо 1 ноября высветилась несуществующая дата – 32. 10 (32 октября).

- Вчера утро нас порадовало. Ноябрь придёт нескоро, – гласила публикация.

Конечно, всё дело было в обычном сбое. Подобные происходят и в других российских городах. К примеру, в январе 2023-го электронное табло на железнодорожном вокзале Новосибирска показывало температуру в 51 градус, хотя на самом деле на улице было -31.

соцсети фотография трамвай

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