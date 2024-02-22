Температура на уличном табло изумила улан-удэнцев
Недавно в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили фото, сделанное на трамвайной остановке в Улан-Удэ. На снимке – информационное табло, извещающее о времени прибытия трамваев. А на нём – аномальная даже для бурятского лета температура воздуха – 85°С. «Абсолютно ничего странного», – говорится в комментарии к записи.
Пост за считанные часы собрал 23 тысячи просмотров и изрядно повеселил улан-удэнцев. «Скоро кокосы зацветут!», «Вот так мамонты и вымерли», «Лето, солнце, жара», – всячески острят участники сообщества.
После того, как фотографию с табло, показывающим аномальную температуру, разместили в одном из местных telegram-каналов, ситуацию разъяснили в МУП «Управление трамвая». Там заявили, что вопрос решается.
- Табло будет демонтировано – специалисты проверят его на наличие повреждений датчика температуры. В случае неисправности датчик отправят производителю по гарантии, – отметили в МУП
Осенью в том же «Анониме 03» разместили снимок из салона улан-удэнского автобуса. На информационном табло для пассажиров вместо 1 ноября высветилась несуществующая дата – 32. 10 (32 октября).
- Вчера утро нас порадовало. Ноябрь придёт нескоро, – гласила публикация.
Конечно, всё дело было в обычном сбое. Подобные происходят и в других российских городах. К примеру, в январе 2023-го электронное табло на железнодорожном вокзале Новосибирска показывало температуру в 51 градус, хотя на самом деле на улице было -31.
«Ничего странного»: В столице Бурятии под конец февраля «потеплело» до 85 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В новые регионы было отправлено более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов
Их охрану в республике сделали приоритетной
Местной администрации придётся выложить 25 тысяч рублей
Температура на уличном табло изумила улан-удэнцев
Они решили оставить защитников без подарков
В соцсетях заявили, что их «свалили» на Стеклозаводе
Затем женщины написали письма военнослужащим
Люди заявили, что на чиновников действуют только эти волшебные слова
Профилактическое мероприятие длилось около недели
Их чествовали в улан-удэнском аэропорту
Передача состоялась накануне Дня защитников Отечества
Стало известно, сколько требуется работающим горожанам, чтобы «дорасти» до начальника
«Потепление» ожидается в праздничные дни
Мусор туда привезли из торговой точки
Дети рассказали пассажирам об обитателях тайги