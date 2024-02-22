Они решили оставить защитников без подарков
Уже в пятницу Бурятия вместе со всей страной отметит День защитника Отечества. Как выяснили представители сервиса по поиску работы SuperJob, 23 февраля женщины чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, а представители сильного пола – отцов, сыновей и братьев.
В этом году четверть (24%) улан-удэнок и 62% горожан не планируют делать кому-то подарки на праздник. У женщин бюджет, кстати, почти в полтора раза меньше, чем у мужчин – 2900 и 4100 рублей соответственно. Среднестатистический житель Улан-Удэ потратит на подарки ко Дню защитника Отечества 3300 рублей.
Четверть улан-удэнок не собираются поздравлять мужчин с 23 февраля
Общество, Фото:
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