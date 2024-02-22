22 февраля

21 февраля

Популярное

Улан-удэнцев обеспокоила судьба скамеек и беседок с площади Советов

Улан-удэнцев обеспокоила судьба скамеек и беседок с площади Советов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В соцсетях заявили, что их «свалили» на Стеклозаводе

Жители бурятской столицы вновь подняли вопрос о скамейках, беседках и других конструкциях из летней зоны отдыха на площади Советов. Они поинтересовались на официальной странице ЦУР (центра управления регионом) во «ВКонтакте», кто «ответит за сваленные на Стеклозаводе» элементы благоустройства. И уточнили, будут ли их снова устанавливать летом в центре города.

Информация о том, что дорогостоящие беседки хранятся под открытым небом, появилась ещё минувшей осенью. Общественники заявили: их оставили у закрытой свалки на Стеколке. Однако в комитете городского хозяйства тогда сообщили, что это специальная стоянка комбината по благоустройству (КБУ)  рядом с бывшим полигоном. А недавно в мэрии напомнили, почему конструкции вывезли именно туда.

- Небольшие хранятся на базе КБУ на улице Октябрьская 50, а крупные – на Стеклозаводе, – подчеркнули в администрации. – При транспортировке высоких конструкций на Октябрьской пришлось бы отключать линии электропередач. Стоянка оснащена необходимым освещением и видеокамерами. На месте постоянно есть дежурный. Все элементы сезонной зоны отдыха находятся под круглосуточной охраной и наблюдением.

Минувшим летом в самом сердце Улан-Удэ разместился мини-парк с топиариями в виде коней и рояля, беседками, скамейками, цветниками, фонтанами и качелями. Летнюю зону отдыха там установили уже во второй раз – впервые она развернулась на площади Советов в 2022 году.

В октябре все конструкции демонтировали. Они хранятся на базе КБУ. А с наступлением тепла мини-парк ждёт преображение – помимо коней, на его территории появятся ещё четыре топиария – бык, верблюд, баран и козёл. Эти животные являются в Бурятии священными. Декоративные фигуры уже закупили.

Кроме того, центр бурятской столицы украсят фонтан в виде Байкала, детская площадка и новые скамейки.

- По периметру зоны отдыха обустроим газонное покрытие и установим вазоны с крупными деревьями. Всё это уже на складе. Весной начнём, – рассказал ранее председатель комитета Сергей Гашев.
зона отдыха соцсети благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённым женщинам прочитали лекцию о доброте
В Улан-Удэ осуждённым женщинам прочитали лекцию о доброте
Общество, 22.02.2024
Затем женщины написали письма военнослужащим
В Бурятии сельчане пообещали дойти до Путина из-за «отвратительного» школьного катка
В Бурятии сельчане пообещали дойти до Путина из-за «отвратительного» школьного катка
Общество, 22.02.2024
Люди заявили, что на чиновников действуют только эти волшебные слова 
В Бурятии подвели итоги акции «Незаконник»
В Бурятии подвели итоги акции «Незаконник»
Общество, 22.02.2024
Профилактическое мероприятие длилось около недели 
В Улан-Удэ за неделю встретили более сотни участников СВО
В Улан-Удэ за неделю встретили более сотни участников СВО
Общество, 22.02.2024
Их чествовали в улан-удэнском аэропорту
Следователи и полицейские Бурятии передали в зону СВО три автомобиля
Следователи и полицейские Бурятии передали в зону СВО три автомобиля
Общество, 22.02.2024
Передача состоялась накануне Дня защитников Отечества 
Карьерные вершины в Улан-Удэ быстрее покоряют мужчины
Карьерные вершины в Улан-Удэ быстрее покоряют мужчины
Общество, 22.02.2024
Стало известно, сколько требуется работающим горожанам, чтобы «дорасти» до начальника
Морозы в Бурятии немного отступят
Морозы в Бурятии немного отступят
Общество, 22.02.2024
«Потепление» ожидается в праздничные дни 
На севере Бурятии навалили кучу в неположенном месте
На севере Бурятии навалили кучу в неположенном месте
Общество, 22.02.2024
Мусор туда привезли из торговой точки
«Живой» символ Баргузинского заповедника покатался на трамвае в Улан-Удэ
«Живой» символ Баргузинского заповедника покатался на трамвае в Улан-Удэ
Общество, 22.02.2024
Дети рассказали пассажирам об обитателях тайги 
В Бурятии составили любопытный портрет среднестатистического мужчины
В Бурятии составили любопытный портрет среднестатистического мужчины
Общество, 22.02.2024
Специалисты рассказали, где живут и трудятся жители республики
В Улан-Удэ на несколько часов отключили светофоры
В Улан-Удэ на несколько часов отключили светофоры
Общество, 22.02.2024
Два из них перестали работать на Левобережье
В Бурятии росгвардейцы сдали донорскую кровь
В Бурятии росгвардейцы сдали донорскую кровь
Общество, 22.02.2024
Они приняли участие в акции ко Дню защитника Отечества 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^