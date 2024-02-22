Улан-удэнцев обеспокоила судьба скамеек и беседок с площади Советов



Жители бурятской столицы вновь подняли вопрос о скамейках, беседках и других конструкциях из летней зоны отдыха на площади Советов. Они поинтересовались на официальной странице ЦУР (центра управления регионом) во «ВКонтакте», кто «ответит за сваленные на Стеклозаводе» элементы благоустройства. И уточнили, будут ли их снова устанавливать летом в центре города.



Информация о том, что дорогостоящие беседки хранятся под открытым небом, появилась ещё минувшей осенью. Общественники



- Небольшие хранятся на базе КБУ на улице Октябрьская 50, а крупные – на Стеклозаводе, – подчеркнули в администрации. – При транспортировке высоких конструкций на Октябрьской пришлось бы отключать линии электропередач. Стоянка оснащена необходимым освещением и видеокамерами. На месте постоянно есть дежурный. Все элементы сезонной зоны отдыха находятся под круглосуточной охраной и наблюдением.



Информация о том, что дорогостоящие беседки хранятся под открытым небом, появилась ещё минувшей осенью. Общественники заявили : их оставили у закрытой свалки на Стеколке. Однако в комитете городского хозяйства тогда сообщили, что это специальная стоянка комбината по благоустройству (КБУ) рядом с бывшим полигоном. А недавно в мэрии напомнили, почему конструкции вывезли именно туда.- Небольшие хранятся на базе КБУ на улице Октябрьская 50, а крупные – на Стеклозаводе, – подчеркнули в администрации. – При транспортировке высоких конструкций на Октябрьской пришлось бы отключать линии электропередач. Стоянка оснащена необходимым освещением и видеокамерами. На месте постоянно есть дежурный. Все элементы сезонной зоны отдыха находятся под круглосуточной охраной и наблюдением.