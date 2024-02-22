Улан-удэнцев обеспокоила судьба скамеек и беседок с площади Советов

Жители бурятской столицы вновь подняли вопрос о скамейках, беседках и других конструкциях из летней зоны отдыха на площади Советов. Они поинтересовались на официальной странице ЦУР (центра управления регионом) во «ВКонтакте», кто «ответит за сваленные на Стеклозаводе» элементы благоустройства. И уточнили, будут ли их снова устанавливать летом в центре города.
Информация о том, что дорогостоящие беседки хранятся под открытым небом, появилась ещё минувшей осенью. Общественники заявили: их оставили у закрытой свалки на Стеколке. Однако в комитете городского хозяйства тогда сообщили, что это специальная стоянка комбината по благоустройству (КБУ) рядом с бывшим полигоном. А недавно в мэрии напомнили, почему конструкции вывезли именно туда.
- Небольшие хранятся на базе КБУ на улице Октябрьская 50, а крупные – на Стеклозаводе, – подчеркнули в администрации. – При транспортировке высоких конструкций на Октябрьской пришлось бы отключать линии электропередач. Стоянка оснащена необходимым освещением и видеокамерами. На месте постоянно есть дежурный. Все элементы сезонной зоны отдыха находятся под круглосуточной охраной и наблюдением.
Минувшим летом в самом сердце Улан-Удэ разместился мини-парк с топиариями в виде коней и рояля, беседками, скамейками, цветниками, фонтанами и качелями. Летнюю зону отдыха там установили уже во второй раз – впервые она развернулась на площади Советов в 2022 году.
В октябре все конструкции демонтировали. Они хранятся на базе КБУ. А с наступлением тепла мини-парк ждёт преображение – помимо коней, на его территории появятся ещё четыре топиария – бык, верблюд, баран и козёл. Эти животные являются в Бурятии священными. Декоративные фигуры уже закупили.
Кроме того, центр бурятской столицы украсят фонтан в виде Байкала, детская площадка и новые скамейки.
- По периметру зоны отдыха обустроим газонное покрытие и установим вазоны с крупными деревьями. Всё это уже на складе. Весной начнём, – рассказал ранее председатель комитета Сергей Гашев.
В октябре все конструкции демонтировали. Они хранятся на базе КБУ. А с наступлением тепла мини-парк ждёт преображение – помимо коней, на его территории появятся ещё четыре топиария – бык, верблюд, баран и козёл. Эти животные являются в Бурятии священными. Декоративные фигуры уже закупили.
Кроме того, центр бурятской столицы украсят фонтан в виде Байкала, детская площадка и новые скамейки.
- По периметру зоны отдыха обустроим газонное покрытие и установим вазоны с крупными деревьями. Всё это уже на складе. Весной начнём, – рассказал ранее председатель комитета Сергей Гашев.