Затем женщины написали письма военнослужащим
В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошло мероприятие, посвящённое Дню спонтанного проявления доброты. Он отмечается 17 февраля.
В рамках праздника для женщин провели познавательную лекцию о доброте, на которой им рассказали о важности доброты и её проявлении в повседневной жизни.
В завершение лекции женщины написали письма военнослужащим и участникам специальной военной операции. В своих письмах они искренне и душевно поздравили их с 23 февраля, пожелали скорейшего возвращения домой к родным и близким, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённым женщинам прочитали лекцию о доброте
Общество, Фото:
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