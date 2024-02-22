В Улан-Удэ осуждённым женщинам прочитали лекцию о доброте

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Затем женщины написали письма военнослужащим



В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошло мероприятие, посвящённое Дню спонтанного проявления доброты. Он отмечается 17 февраля.



В рамках праздника для женщин провели познавательную лекцию о доброте, на которой им рассказали о важности доброты и её проявлении в повседневной жизни.



В завершение лекции женщины написали письма военнослужащим и участникам специальной военной операции. В своих письмах они искренне и душевно поздравили их с 23 февраля, пожелали скорейшего возвращения домой к родным и близким, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



