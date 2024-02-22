В Бурятии сельчане пообещали дойти до Путина из-за «отвратительного» школьного катка

Люди заявили, что на чиновников действуют только эти волшебные слова
В прибайкальском селе Старое Татаурово пожаловались на состояние катка около местной СОШ. Жители сообщили, что он «в отвратительном состоянии» и даже сравнили ледовую площадку со стиральной доской. Ребятишки теперь рассекают на коньках прямо по дороге, «закатанной автомобилями», а родители беспокоятся за их безопасность.
Дело дошло до того, что люди собрались дойти до президента России.
- В прошлом году об этом сигнализировали (главе Бурятии) Алексею Цыденову. Завтра напишем Путину, – пригрозили они в группе «Прибайкалье-инфо.24/7. – Только эти волшебные слова действуют на наших чиновников.
Ситуацию разъяснила директор Старо-Татауровской СОШ Людмила Чукреева. По её словам, каток в этом году залили, однако «после нового года учитель физкультуры ушел на сессию», а дети сами чистить ледовую площадку не хотят.
- На дороге их не видели ни разу. Проведём внеочередную беседу по безопасности поведения, – заверила руководитель школы и добавила, что никто из родителей по поводу катка в администрацию учебного заведения не обращался. – Сейчас у ЖКХ проблема с разбором воды и давлением – они нам больше не разрешают брать воду.
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