В Бурятии подвели итоги акции «Незаконник»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Профилактическое мероприятие длилось около недели



В Бурятии с 7 по 12 февраля прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Незаконник».



Полицейские выявили 72 административных правонарушения в сфере обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации.



За незаконное нахождение на территории Российской Федерации по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ полицейскими привлечены к административной ответственности 23 лица, за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации – четыре человека.



- Судебными органами республики по материалам приняты решения об административном выдворении 20 иностранных граждан за пределы Российской Федерации, из которых 12 лиц - помещены в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Бурятии, - сообщает пресс-служба регионального МВД.



Управлением по вопросам миграции МВД Бурятии приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении трёх иностранных граждан.



Особое внимание уделяли адресам массовой постановки иностранных граждан на миграционный учёт, имеющих признаки фиктивности. Выявлено четыре факта фиктивной постановки на учёт иностранцев, содержащих признаки преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ.



Полиция Бурятии напоминает: информацию о нелегальных мигрантах и любых нарушениях миграционного законодательства можно сообщить по телефонам: 8 (3012) 55-95-66, 55-92-29.

