22 февраля

21 февраля

Популярное

В Бурятии подвели итоги акции «Незаконник»

В Бурятии подвели итоги акции «Незаконник»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Профилактическое мероприятие длилось около недели

В Бурятии с 7 по 12 февраля прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Незаконник».

Полицейские выявили 72 административных правонарушения в сфере обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

За незаконное нахождение на территории Российской Федерации по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ полицейскими привлечены к административной ответственности 23 лица, за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации – четыре человека.

- Судебными органами республики по материалам приняты решения об административном выдворении 20 иностранных граждан за пределы Российской Федерации, из которых 12 лиц - помещены в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Бурятии, - сообщает пресс-служба регионального МВД.

Управлением по вопросам миграции МВД Бурятии приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении трёх иностранных граждан.

Особое внимание уделяли адресам массовой постановки иностранных граждан на миграционный учёт, имеющих признаки фиктивности. Выявлено четыре факта фиктивной постановки на учёт иностранцев, содержащих признаки преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ.

Полиция Бурятии напоминает: информацию о нелегальных мигрантах и любых нарушениях миграционного законодательства можно сообщить по телефонам: 8 (3012) 55-95-66, 55-92-29.
миграционная служба иностранные граждане

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённым женщинам прочитали лекцию о доброте
В Улан-Удэ осуждённым женщинам прочитали лекцию о доброте
Общество, 22.02.2024
Затем женщины написали письма военнослужащим
В Бурятии сельчане пообещали дойти до Путина из-за «отвратительного» школьного катка
В Бурятии сельчане пообещали дойти до Путина из-за «отвратительного» школьного катка
Общество, 22.02.2024
Люди заявили, что на чиновников действуют только эти волшебные слова 
В Бурятии подвели итоги акции «Незаконник»
В Бурятии подвели итоги акции «Незаконник»
Общество, 22.02.2024
Профилактическое мероприятие длилось около недели 
В Улан-Удэ за неделю встретили более сотни участников СВО
В Улан-Удэ за неделю встретили более сотни участников СВО
Общество, 22.02.2024
Их чествовали в улан-удэнском аэропорту
Следователи и полицейские Бурятии передали в зону СВО три автомобиля
Следователи и полицейские Бурятии передали в зону СВО три автомобиля
Общество, 22.02.2024
Передача состоялась накануне Дня защитников Отечества 
Карьерные вершины в Улан-Удэ быстрее покоряют мужчины
Карьерные вершины в Улан-Удэ быстрее покоряют мужчины
Общество, 22.02.2024
Стало известно, сколько требуется работающим горожанам, чтобы «дорасти» до начальника
Морозы в Бурятии немного отступят
Морозы в Бурятии немного отступят
Общество, 22.02.2024
«Потепление» ожидается в праздничные дни 
На севере Бурятии навалили кучу в неположенном месте
На севере Бурятии навалили кучу в неположенном месте
Общество, 22.02.2024
Мусор туда привезли из торговой точки
«Живой» символ Баргузинского заповедника покатался на трамвае в Улан-Удэ
«Живой» символ Баргузинского заповедника покатался на трамвае в Улан-Удэ
Общество, 22.02.2024
Дети рассказали пассажирам об обитателях тайги 
В Бурятии составили любопытный портрет среднестатистического мужчины
В Бурятии составили любопытный портрет среднестатистического мужчины
Общество, 22.02.2024
Специалисты рассказали, где живут и трудятся жители республики
В Улан-Удэ на несколько часов отключили светофоры
В Улан-Удэ на несколько часов отключили светофоры
Общество, 22.02.2024
Два из них перестали работать на Левобережье
В Бурятии росгвардейцы сдали донорскую кровь
В Бурятии росгвардейцы сдали донорскую кровь
Общество, 22.02.2024
Они приняли участие в акции ко Дню защитника Отечества 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^