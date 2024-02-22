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В Бурятии супругов поздравили с «золотой свадьбой»

В Бурятии супругов поздравили с «золотой свадьбой»
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
В Заиграевском районе прошло открытие «Года семьи»

На прошлой неделе в Заиграевском районе Бурятии состоялась торжественная церемония открытия «Года семьи». На мероприятии чествовали семьи, для которых одной из важнейших жизненных ценностей является сохранение семейного очага.

Главными героями церемонии стали семьи из разных уголков района. Они были отмечены в разных номинациях: «Первая семья в этом году», «Многодетная семья», «Творческая семья», «Спортивная семья», «Педагогическая династия», «По зову сердца», «Семья по призванию», «Хранители традиций».

Главным событием мероприятия стало чествование «золотых» юбиляров семейной жизни Василия Константиновича и Нины Петровны Коржовых. 50 лет назад, 16 февраля 1974 года, супруги заключили брак.

Познакомились юбиляры в посёлке Челутай Заиграевского района в 1974 году, куда Нина Петровна приехала после окончания Улан-Удэнского медицинского училища. Она была принята на должность фельдшера ФАПа, где и проработала до выхода на заслуженный отдых. Василий Константинович после окончания школы машинистов был принят машинистом на железную дорогу. В данной должности он проработал до выхода на заслуженный отдых.

- Прожив 50 лет вместе, Василий Константинович и Нина Петровна сумели сохранить самое главное – тепло семейного очага, создали дружную семью, сохранили счастье и домашний уют, воспитали двоих прекрасных дочерей, помогают в воспитании внуков, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

Сотрудники Заиграевского районного отдела управления поздравили семью Коржовых с знаменательным событием, вручили благодарственное письмо и памятный подарок. По традиции юбиляры поставили подписи в книге почётных юбиляров района.
Бурятия свадьба семьи юбилей ЗАГС

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